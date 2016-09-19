Явка на выборы в Госдуму стала самой низкой за период существования РФ

По предварительным итогам, в российскую Госдуму прошли четыре партии.

Явка на выборы в Госдуму РФ опустилась до рекордно низких 47% pravda.com.ua

По итогам обработки 93% бюллетеней явка на выборы вв нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Как сообщает "Дождь", исходя из данных Центризбиркома, явка стала самой низкой в истории России. До этого, самая низкая явка на выборах в Госдуму была зафиксирована в 1993 году (54,81%). В 2003 году явка составила 55,75%, в 2007 – 63,78%, в 2011 году – 60,21%.

В Центризбиркоме уровень электоральной активности российских граждан, при этом, считают вполне приемлемым.

"Явка как явка", – прокомментировала явку избирателей глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Как сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев, к 12:00 по МСК явка достигла 23%, что было "несколько выше", чем в 2011 году. Тем ни менее, к 15:00 явка достигла всего 30,60%, а в 18:00 составила 40,37%.

По предварительным данным, в Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,16% голосов), КРПФ (13,51%), ЛДПР (13,29%) и "Справедливая россия" (6,19%).

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.

Ранее, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".