Рада признала седьмой созыв Госдумы РФ нелегитимным

Проведение выборов на территории оккупированного Крыма делает всю Госдуму нелегитимной, заявили украинские депутаты и попросили другие парламенты не признавать Госдуму.

Рада объявила Госдуму нелегитимной Верховная Рада

приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.

Заявление принято в связи с незаконным проведением выборов на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь, что является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины №68/262, принятой 27 марта 2014 года и других международно-правовых актов.

"Верховная Рада не признает легитимность выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва", - говорится в постановлении.

Рада также обратилась в Совет безопасности и Генассамблею ООН, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму.

Напомним, что страны Запада не признают выборов в Госдуму РФ, проведенных 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.