Рада признала седьмой созыв Госдумы РФ нелегитимным

Проведение выборов на территории оккупированного Крыма делает всю Госдуму нелегитимной, заявили украинские депутаты и попросили другие парламенты не признавать Госдуму.
Заявление принято в связи с незаконным проведением выборов на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь, что является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины №68/262, принятой 27 марта 2014 года и других международно-правовых актов.
"Верховная Рада не признает легитимность выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва", - говорится в постановлении.
Рада также обратилась в Совет безопасности и Генассамблею ООН, парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму.
Напомним, что страны Запада не признают выборов в Госдуму РФ, проведенных 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.ZN.UA