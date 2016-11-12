Путин снова "озаботился" поставками газа в украинский Геническ

В Кремле повторили пиар-ход, использованный в начале этого года.
Так, Аксенов сообщил Путину, что о поставках газа якобы попросили жители Геническа, обратившиеся к нему с письмом.
Мэр Геническа Александр Тулупов в интервью "Громадському" сообщил, что письмо якобы существовало, однако его отправку инициировал местный пророссийский деятель Эдуард Коваленко и этим фактом уже занимаются правоохранительные органы.
Аналогичный скандал вокруг ситуации с газоснабжением Геническа возник в начале 2016 года. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что мэр Геническа обратился к РФ с просьбой о поставках в связи с холодами, и что Путин рассмотрел это обращение и, "исходя из гуманитарных соображений", поручил проработать вопрос о возможности поставок газа в Геническ. Позже стало известно о том, что мэр Геническа опроверг свое "обращение к Путину" с просьбой начать поставки газа.ZN.UA , Hromadske.TV ,