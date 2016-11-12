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Путин снова "озаботился" поставками газа в украинский Геническ

12 ноября в 19:21

В Кремле повторили пиар-ход, использованный в начале этого года.

газ
Путин откликнулся на фейковое обращение из Геническа о поставках газа
Markit / Depositphotos
Президент РФ Владимир Путин встретился с "главой" оккупированного Крыма Александром Аксеновым, в ходе встречи обсуждался вопрос о поставках газа с территории Крыма в город Геническ Херсонской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Аксенов сообщил Путину, что о поставках газа якобы попросили жители Геническа, обратившиеся к нему с письмом.

Мэр Геническа Александр Тулупов в интервью "Громадському" сообщил, что письмо якобы существовало, однако его отправку инициировал местный пророссийский деятель Эдуард Коваленко и этим фактом уже занимаются правоохранительные органы.

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Аналогичный скандал вокруг ситуации с газоснабжением Геническа возник в начале 2016 года. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что мэр Геническа обратился к РФ с просьбой о поставках в связи с холодами, и что Путин рассмотрел это обращение и, "исходя из гуманитарных соображений", поручил проработать вопрос о возможности поставок газа в Геническ. Позже стало известно о том, что мэр Геническа опроверг свое "обращение к Путину" с просьбой начать поставки газа.

По материалам: ZN.UA , Hromadske.TV ,
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2 комментария
  • Yury Shulyak Сегодня, 20:24 Украина,вы хоть один раз подумайте о народе! Порадуйтесь,что хоть в Геническе народ не замерзнет зимой,несмотря на то,что мэр-рыба скользкая и губернатор-руссофоб. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • сергей кулагин Сегодня, 19:59 Сейчас набегут татары и правосеки и перегрызут трубу с газом для Геническа . Ответить Цитировать Пожаловаться
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