Путин снова "озаботился" поставками газа в украинский Геническ

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В Кремле повторили пиар-ход, использованный в начале этого года.

Путин откликнулся на фейковое обращение из Геническа о поставках газа Markit / Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин встретился с "главой" оккупированного Крыма Александром Аксеновым, в ходе встречи обсуждался вопрос о поставках газа с территории Крыма в город Геническ Херсонской области , сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Аксенов сообщил Путину, что о поставках газа якобы попросили жители Геническа, обратившиеся к нему с письмом.

Мэр Геническа Александр Тулупов в интервью "Громадському" сообщил, что письмо якобы существовало, однако его отправку инициировал местный пророссийский деятель Эдуард Коваленко и этим фактом уже занимаются правоохранительные органы.

Аналогичный скандал вокруг ситуации с газоснабжением Геническа возник в начале 2016 года. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что мэр Геническа обратился к РФ с просьбой о поставках в связи с холодами, и что Путин рассмотрел это обращение и, "исходя из гуманитарных соображений", поручил проработать вопрос о возможности поставок газа в Геническ. Позже стало известно о том, что мэр Геническа опроверг свое "обращение к Путину" с просьбой начать поставки газа.