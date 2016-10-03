Путин достиг своей цели, теперь он будет дожимать политически – Гриценко

Целью Путина не является завоевание территорий – он подорвал единство страны.

По мнению Гривценко, Путин не стремится к завоеванию украинских территорий kremlin.ru

"Сейчас я считаю ее невысокой (вероятность активизации военного противостояния - ред.), поэтому хочу успокоить людей. Если бы было намерение реализовать наступление, это стали бы делать уже в первой половине лета. Широкомасштабного наступления не будет, и причина этому - Минские соглашения. Они полностью устраивают Путина, как, собственно, и вся эта ситуация. Но нас она не устраивает!", - сетует политик.

По его словам, Путин по Минским соглашениям является непризнанной стороной конфликта, и он не признан агрессором. "Он навязал то, что для Украины неприемлемо - рвет ее на части! Каждую ночь он стягивает туда оружие. Сотни единиц тяжелого оружия, танков, систем залпового огня! А вот о Крыме уже практически не вспоминают. Его цель достигнута. Путину не нужно идти дальше, он будет дожимать политически", - убежден глава партии "Гражданская позиция".

На уточняющий вопрос журналиста о том, нужен ли Путину Киев, Гриценко ответил: "Киев?! Для чего? Они не знают, что с Крымом делать! Целью не является завоевание территорий. Путин подорвал единство страны, оторвал от нее Крым. О Крыме вспоминают только ритуально, в Минских сделках вообще такого слова нет. Он оторвал часть Донбасса. И теперь - по Минским соглашениям - создает там две республики. Вот - его цель".

Гриценко также напомнил, что если считать от первых Минских соглашений, то погибли более 2000 военных и еще около 10 000 были ранены. Более миллиона людей были вытеснены, у них "отжали" собственность. "В странах ЕС объем беженцев за год составляет 1,5 млн, и вся Европа кричит, что не может справиться. Что говорить об Украине с почти аналогичным показателем внутренних переселенцев", - сетует он.

"Страна не может так развиваться. Нельзя не давать ключевой ответ на вопрос о территории, о границе, потому что Путин постоянно укрепляет свое присутствие на Донбассе", - подчеркнул политик.

Ранее экс-военный США и журналист Нолан Петерсон писал на страницах Newsweek, что Россия отступила от грани полномасштабной войны с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Киевом, несмотря на напряжение вокруг Крыма. Кроме того, он обсудил с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возвращение Москвы за стол переговоров в "Нормандском формате", несмотря на слова Путина о "бессмысленности" такого диалога.