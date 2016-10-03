В "ЛНР" увидели в попытке "переворота" след Кремля - ИС

Расследуют "несостоявшийся переворот" конкурирующие между собой группы ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ.
Речь идет о командном составе "6-го полка" из Кадиевки (быв.Стаханов) - в основном бывшие "дрёмовцы" (гарнизон убитого боевика Павла Дремова), который якобы поддерживали некие российские чиновники из администрации президента РФ, вплоть до переброски в "ЛНР" "группы поддержки", состоявшей из российских боевиков.
"В данный момент поисками зачинщиков "переворота" в "ЛНР" занимаются конкурирующие между собой группы ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ", - отмечает Тымчук.
В тоже время, спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР"ZN.UA