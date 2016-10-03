В "ЛНР" увидели в попытке "переворота" след Кремля - ИС

Расследуют "несостоявшийся переворот" конкурирующие между собой группы ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ.

В «ЛНР» в попытке «переворота» обвинили «дремовцев» при поддержке чиновников из Кремля vk.com/strelkov_info

Боевик "ЛНР" нашли новых виновных в попытке "переворота" . В частности, "МГБ ЛНР" усиленно разгоняет информацию о том, что к событиям напрямую причастны "военные", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Речь идет о командном составе "6-го полка" из Кадиевки (быв.Стаханов) - в основном бывшие "дрёмовцы" (гарнизон убитого боевика Павла Дремова), который якобы поддерживали некие российские чиновники из администрации президента РФ, вплоть до переброски в "ЛНР" "группы поддержки", состоявшей из российских боевиков.

"В данный момент поисками зачинщиков "переворота" в "ЛНР" занимаются конкурирующие между собой группы ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ", - отмечает Тымчук.

В тоже время, спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР"