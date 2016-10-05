Процедура предоставления Украине "безвиза" с ЕС будет успешной – Хан

Украина и Грузия выполнили все условия для отмены виз.

Йоханнес Хан уверен в предоставлении безвизового режима Украине и Грузии

Процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной, заявил в интервью "Радио Свобода" еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"Я бы сказал, относительно Украины ситуация должна быть такой же, как и в случае с Грузией. Они выполнили все условия, и я не слышал ни о каких проблемах ни со стороны стран-членов ЕС, ни от европарламентариев", – отметил Хан.

Напомним, сегодня, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.