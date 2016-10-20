Порошенко заявил о продолжении работы по разведению сил в Донбассе



В числе следующих четырех участков разведения войск будет Дебальцево.

"Нормандская четверка" обещает развести войска в Дебальцево Официальный твиттер Администрации президента Украины

Участники встречи "Нормандской четверки" договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области, сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи, завершившейся в Берлине в ночь на четверг, 20 октября.

"Договорились о том, что мы после завершения развода войск на трех предварительных участках, имеются в виду Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие, 24/7, мониторинговые посты ОБСЕ, после чего мы начнем переговоры по следующим 4 местам для разведения", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Берлине.

Дебальцево в число перспективных пунктов разведения войск было включено по настоянию украинской стороны переговоров, отметил Порошенко.

Как сообщалось, по итогам встречи президент Франции Франсуа Олланд заявил о многочисленных трудностях в вопросе разведения войск в Донбассе, а канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "чуда ждать не стоит", хотя "достигнут определенный прогресс".

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.