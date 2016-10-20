Порошенко назвал условия проведения местных выборов в Донбассе

Основные условия выборов – вывод иностранных войск и гарантии безопасности.

Порошенко рассказал о возможных выборах в Донбассе Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в "нормандском формате" , которые завершились в ночь на четверг, 20 октября, назвал основное условие проведения выборов в Донбассе. В ходе пресс-конференции после встречи Порошенко заявил, что основными условиями для проведения выборов должны быть гарантии безопасности и вывод всех иностранных войск.

"Когда мы говорим о "дорожной карте", то она и предусматривает последовательность и гарантии. И именно поэтому, когда у нас есть, например, дата выборов и условия по которым они должны состояться, то, безусловно, это – вопросы безопасности. В частности, режим прекращения огня, вывод иностранных войск, соблюдение режима разведения сторон, беспрепятственный доступ ОБСЕ (представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ), освобождение заложников", - сказал П.Порошенко.

"Наша позиция состоит в том, что все иностранные вооруженные подразделения должны быть выведены безусловно до проведения выборов, что является необходимым условием для проведения избирательного процесса", - акцентировал президент Украины.

Как сообщалось, участники встречи глав государств "Нормандской четверки" в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.