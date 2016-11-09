Топ Новости
<
>

Порошенко уволил Саакашвили с должности главы Одесской ОГА

9 ноября в 23:29

Саакашвили также лишился должности советника президента.

саакашвили порошенко
Саакашвили уже не советник президента Порошенко
Пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Михеила Саакашвили с должностей председателя Одесской областной государственной администрации и внештатного советника главы государства.

Указы №499/2016 и №500/2016 от 9 ноября появились на сайте Администрации президента поздним вечером в среду.

Перед этим отставку Саакашвили поддержал Кабинет министров.

Читайте также: Саакашвили рассказал, как Порошенко использовал его в борьбе против Яценюка

Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.

Напомним, 30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной администрации, которым стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Тогда же Саакашвили пообещал превратить Одессу в столицу Причерноморья.

Через год Петр Порошенко положительно оценил работу Михеила Саакашвили на посту главы Одесской ОГА. Президент заявил, что "наша команда, надежным членом которой является Михеил Саакашвили, способна многое сделать".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Саакашвили Порошенко Одесса
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.56
EUR 28.17
Последние новости