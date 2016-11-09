Порошенко уволил Саакашвили с должности главы Одесской ОГА

Саакашвили также лишился должности советника президента.
Указы №499/2016 и №500/2016 от 9 ноября появились на сайте Администрации президента поздним вечером в среду.
Перед этим отставку Саакашвили поддержал Кабинет министров.
Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.
В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.
Напомним, 30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной администрации, которым стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Тогда же Саакашвили пообещал превратить Одессу в столицу Причерноморья.
Через год Петр Порошенко положительно оценил работу Михеила Саакашвили на посту главы Одесской ОГА. Президент заявил, что "наша команда, надежным членом которой является Михеил Саакашвили, способна многое сделать".ZN.UA