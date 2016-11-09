Порошенко уволил Саакашвили с должности главы Одесской ОГА

Саакашвили также лишился должности советника президента.

Саакашвили уже не советник президента Порошенко Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнениис должностей председателя Одесской областной государственной администрации и внештатного советника главы государства.

Указы №499/2016 и №500/2016 от 9 ноября появились на сайте Администрации президента поздним вечером в среду.

Перед этим отставку Саакашвили поддержал Кабинет министров.

Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставкус поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.

Напомним, 30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной администрации, которым стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Тогда же Саакашвили пообещал превратить Одессу в столицу Причерноморья.

Через год Петр Порошенко положительно оценил работу Михеила Саакашвили на посту главы Одесской ОГА. Президент заявил, что "наша команда, надежным членом которой является Михеил Саакашвили, способна многое сделать".