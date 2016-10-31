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Саакашвили заработал 38 тысяч гривень в 2015 году

31 октября в 01:37

Председатель ОГА владеет недвижимостью в Грузии и арендует жилье в Одессе.

саакашвили
Владея земельными участками и недвижимостью в Грузии, Саакашвили арендует жилье в Одессе
Саакашвили/Facebook
Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили держит на бакноквских счетах 57 тысяч долларов,  129 тысяч 960 гривень и 48 тысч евро.

Согласно электронной декларации, которую политик подал в воскресенье, 30 октября,  вклады в иностранной валюте Саакашвили держит в зарубежных банках, гривневые депозиты – в украинских.

Кроме того, руководитель Одесской области задекларировал валютные счета своего сына Николоза и супруги Сандры Рулофс.

В  2015 году аакашвили получил 38 тысяч 601 гривню заработной платы по месту работы.

Из ценностей главы Одесской ОГА задекларировал часы Rolex и  Hublot. Владея земельными участками и недвижимостью в Грузии, Саакашвили арендует комнату в Одессе площадью 54 квадратных метра.

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Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекло 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с  1 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Саакашвили декларация декларирование реестр
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