Саакашвили заработал 38 тысяч гривень в 2015 году

Председатель ОГА владеет недвижимостью в Грузии и арендует жилье в Одессе.

Владея земельными участками и недвижимостью в Грузии, Саакашвили арендует жилье в Одессе Саакашвили/Facebook

Председатель Одесской областной государственной администрациидержит на бакноквских счетах 57 тысяч долларов, 129 тысяч 960 гривень и 48 тысч евро.

Согласно электронной декларации, которую политик подал в воскресенье, 30 октября, вклады в иностранной валюте Саакашвили держит в зарубежных банках, гривневые депозиты – в украинских.

Кроме того, руководитель Одесской области задекларировал валютные счета своего сына Николоза и супруги Сандры Рулофс.

В 2015 году аакашвили получил 38 тысяч 601 гривню заработной платы по месту работы.

Из ценностей главы Одесской ОГА задекларировал часы Rolex и Hublot. Владея земельными участками и недвижимостью в Грузии, Саакашвили арендует комнату в Одессе площадью 54 квадратных метра.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекло 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.