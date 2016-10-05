Порошенко уволил посла в Ираке

Анатолий Маринец находился в должности посла почти четыре года.

Президент подписал указ об увольнении Анатолия Маринца Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Анатолия Маринца с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Ирак.

Соответствующий указ (№432/2016) уже опубликован на сайте главы государства.

Анатолий Маринец работал временным поверенным в делах Украины в Республике Ирак с 25 февраля 2011 года, после чего 28 декабря 2012 года вступил в должность посла Украины в Ираке.

Ранее сообщалось, что новоназначенный посол США в Украине Мари Йованович во вторник, 23 августа прибыла в Киев и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел – руководителю аппарата МИД Вадиму Пристайко.

До этого Йованович работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.