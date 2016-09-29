Порошенко уволил судью Царевич за нарушение присяги

Судья Царевич вынесла десять решений против участников "Автомайдана". Ее уволили по представлению Высшей рады юстиции.
Как сообщает президентская пресс-служба, указ подписан после представления Высшего совета юстиции, который рекомендовал уволить Царевич.
В частности, в представлении отмечается, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей - участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер. Сущность таких действий доказывает нарушение судьей принципов правосудия, в частности, верховенства права, необеспечения права на справедливый суд, неуважения к правам и свободам человека.
"Высший совет юстиции считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судьей Царевич присяги судьи, которая обязывает судью объективно, беспристрастно, непредвзято, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только закону и руководствуясь принципом верховенства права, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи", - говорится в сообщении пресс-службы.
В конце сентября Порошенко уволил двух судей за нарушение присяги во время Революции достоинства.
29 сентября Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором уволила 29 судей, в том числе нескольких из них – за преступления против Майдана.ZN.UA