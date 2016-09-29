Порошенко уволил судью Царевич за нарушение присяги

Судья Царевич вынесла десять решений против участников "Автомайдана". Ее уволили по представлению Высшей рады юстиции.

Почти через три года после начала Майдана судья Царевич лишилась должности ВО Батькивщина

Президент Украины Петр Порошенко уволил судью Печерского районного суда города Киева Оксану Царевич за нарушение присяги.

Как сообщает президентская пресс-служба, указ подписан после представления Высшего совета юстиции, который рекомендовал уволить Царевич.

В частности, в представлении отмечается, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей - участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер. Сущность таких действий доказывает нарушение судьей принципов правосудия, в частности, верховенства права, необеспечения права на справедливый суд, неуважения к правам и свободам человека.

"Высший совет юстиции считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судьей Царевич присяги судьи, которая обязывает судью объективно, беспристрастно, непредвзято, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только закону и руководствуясь принципом верховенства права, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце сентября Порошенко уволил двух судей за нарушение присяги во время Революции достоинства.

29 сентября Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором уволила 29 судей, в том числе нескольких из них – за преступления против Майдана.