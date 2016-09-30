Порошенко скоординировал с Рютте усилия по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС

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В Израиле украинский президент обсудил с нидерландским премьером расследование катастрофы MH17, санкции против РФ и ратификацию соглашения об ассоциации.

Петр Порошенко обсудил с Марком Рютте судьбу соглашения об ассоциации Украины с ЕС Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте согласовали свои усиля по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Порошенко встретился с главой нидерландского правительства, пребывая с визитом в Израиле.

В ходе встречи, собеседники приветствовали предварительные результаты расследования по уничтожению пассажирского авиалайнера MH-17, подчеркнув важность доведения до конца и привлечения виновников трагедии к ответственности. Нидерландский лидер проинформировал украинского президента о том, что в МИД Нидерландов вызвали посла РФ.

Петр Порошенко, в свою очередь, обратил внимание на необходимость сохранения единства в ЕС для сохранения политики санкционного давления на Россию до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее, 22 сентября, выступая в парламенте, нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что правительство королевства Нидерландов, вероятнее всего, не будет ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. В соответствии с нормами ЕС, для заключения соглашения об ассоциации с третьей страной, его должны ратифицировать правительства всех стран-участниц союза.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

В июле президент Украины Петр Порошенко встретился с Рютте, и призвал нидерландскую сторону принять ответственное решение по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом.