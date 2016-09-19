Порошенко прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН

Украинский президент планирует провести в США ряд встреч с зарубежными политиками и дипломатами.
Визит президента в США продлится до 21 сентября. Президент выступит на заседании Генассамблеи, а также примет участие в саммите Совета Безопасности ООН, посвященному проблемам беженцев и мигрантов.
На полях Генассамблеи Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.
На первый день визита запланирована встреча с представителями украинской общины в США, которая состоится в Украинском институте Америки в Нью-Йорке.
Президент Украины Петр Порошенко участвовал в 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. В своей речи он отметил, что Россия ведет против Украины агрессивную войну, не признавая этого официально.
Напомним, 8 сентября в Лондоне состоялась конференция "Деятельность ООН по поддержке мира", в которой участвовали главы оборонных ведомств государств-участниц ООН, в том числе, министр обороны Украины Степан Полторак.
В рамках конференции была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке стратегических военных советников в Украину.ZN.UA , Укринформ ,