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Порошенко прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН

19 сентября в 02:13

Украинский президент планирует провести в США ряд встреч с зарубежными политиками и дипломатами.

Порошенко ООН
Президент планирует провести ряд двухсторонних встреч в США с политиками, дипломатами и бизнесменами
Сайт ООН
Президент Украины Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщило агентство "Укринформ" в ночь на понедельник, 19 сентября.

Визит президента в США продлится до 21 сентября. Президент выступит на заседании Генассамблеи, а также примет участие в саммите Совета Безопасности ООН, посвященному проблемам беженцев и мигрантов.

На полях Генассамблеи Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.

На первый день визита запланирована встреча с представителями украинской общины в США, которая состоится в Украинском институте Америки в Нью-Йорке.

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Президент Украины Петр Порошенко участвовал в 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. В своей речи он отметил, что Россия ведет против Украины агрессивную войну, не признавая этого официально.

Напомним, 8 сентября в Лондоне состоялась конференция "Деятельность ООН по поддержке мира", в которой участвовали главы оборонных ведомств государств-участниц ООН, в том числе, министр обороны Украины Степан Полторак.

В рамках конференции была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке стратегических военных советников в Украину.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги Порошенко США ООН
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