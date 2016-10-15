Порошенко представил нового главу Харьковской ОГА

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Предыдущий глава Харьковской ОГА Игорь Райнин назначен главой Администрации президента.

Светличная выиграла конкурс на должность главы ОГА sq.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную на встрече с руководством и депутатским корпусом Харьковщины.



"Был очень жесткий и конкурентный конкурс, и его выиграла Юлия Александровна Светличная. Этот безоговорочный факт вносит серьезную коррективу в гендерную составляющую кадровой политики, которая была очень популярна и распространена в Украине.", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что рад по поводу того, что в коллективе председателей областных государственных администраций наконец появилась фантастическая женщина-профессионал.

Порошенко также отметил, что новая руководительница ОГА вошла в "высшую лигу украинской политики".

Как сообщалось ранее, предыдущий глава Харьковской ОГА Игорь Райнин назначен главой Администрации президента вместо Бориса Ложкина, который стал советником главы государства и руководителем Инвестиционного совета при президенте. Временно исполняющей обязанности председателя Харьковской ОГА была назначена Светличная.

32-летняя Светличная является председателем фракции "Блока Петра Порошенко" в Харьковском областном совете, возглавляет постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.

Юлия Светличная имеет два высших образования (экономика и государственное управление), кандидат наук государственного управления.

Трудовую деятельность начала в 2005 году, с 2006 – на государственной службе.

В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривен доходов.