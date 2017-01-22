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Порошенко отверг идею отказа от Донбасса

22 января в 10:43

Президент заявил, что цель РФ не Донбасс, а вся Украина.

Порошенко
Порошенко жестко раскритиковал идею отказа от Донбасса
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею политиков, которые призывали отказаться от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - сказал Порошенко сегодня, 22 января.

Президент отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - добавил Порошенко.

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Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала высказывание народного депутата Украины Надежды Савченко о необходимости сдачи Крыма для возвращения Донбасса.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Донбасс Порошенко Крым
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3 комментария
  • Анатолий Медведовский Сегодня, 11:21 "Вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане" и отказаться от Донбасса вовсе не одно и тоже. Полная блокада ОРДЛО только способствовала бы скорейшему освобождению всего Донбасса от российских агрессоров и их украинских прислужников. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Антон Бутковский Сегодня, 11:20 Порошенко абсолютно прав. В сторонников " Отказаться от Донбасса" абсолютно отсутствуют функции головного мозга. Ведь через Донбасс моСКОВИЯ запустила проект захвата всей Украины. Если бы мы объявили отказ от Донбасса, и убрали войска, то далее был бы один из двух вариантов. Или их войска пошли бы на другие области или если бы был подписан мир (который как известно моСКОВИЯ всегда легко нарушает), то более половины их боевиков перетекли бы в Одессу (там бы к ним присоединились войска из приднестровья) в качестве "народного восстания". Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Иван Симоненко Сегодня, 11:07 А зря, крым и донбасс мы реально просрали Ответить Цитировать Пожаловаться
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