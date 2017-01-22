Порошенко отверг идею отказа от Донбасса

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Президент заявил, что цель РФ не Донбасс, а вся Украина.

Порошенко жестко раскритиковал идею отказа от Донбасса president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею политиков, которые призывали отказаться от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?", - сказал Порошенко сегодня, 22 января.

Президент отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - добавил Порошенко.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала высказывание народного депутата Украины Надежды Савченко о необходимости сдачи Крыма для возвращения Донбасса.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.