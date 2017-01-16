Президент обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Донбассе

Порошенко призвал Курца реагировать на нарушения прав человека оккупантами в ОРДЛО.

Порошеко поддержал инициативу Курца об усилении СММ ОБСЕ в Донбассе president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с действующим главой, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом. Встреча состоялась в понедельник, 16 января, в Администрации президента в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает свои обязательства в рамках ОБСЕ, Австрия будет руководствоваться необходимостью возвращения уважения к верховенству права и принципам Хельсинского заключительного акта.

"Необходимо каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления – напрасны", – подчеркнул украинский президент.

Особое внимание собеседники уделили вопросу технического усиления Специальной мониторингововй миссии ОБСЕ в Донбассе для повышения эффективности мониторинга нарушений режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российского оружия и наемников в ОРДЛО.

Глава государства отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе, необходимости продолжения работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

Призидент призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников в Донбассе

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

Во время визита министры согласовали усиление СММ в зоне АТО.