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Порошенко отправится с визитом в Польшу 2 декабря

10 октября в 19:56

В течение года президенты Украины и Польши встречались неоднократно. Порошенко снова поедет в Польшу.

Порошенко Дуда
Порошенко снова встретится с Дудой
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко посетит Польшу 2 декабря, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Дата визита президента Петра Порошенко - 2 декабря - была выбрана не случайно: 2 декабря Польша первой признала независимость Украины", - сказал Солох после встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым в Киеве.

Он отметил, что визит и дату ему подтвердил сам Порошенко в ходе встречи.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 24 августа посетил Киев, где принял участие в праздновании Дня независимости Украины.

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24 августа президент Украины Петр Порошенко предложил польскому президенту Анджею Дуде и дальше использовать формулу "прощаем и просим прощения". В ответ Дуда заявил о намерении продолжить диалог по вопросу совместных страниц истории и выйти на решение до конца года.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Польша Порошенко президент
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