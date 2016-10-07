Олланд отменил визит в Польшу из-за отказа Варшавы от покупки вертолетов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Париж отреагировал на заявления Варшавы.

Сайт президента Франции

Президент Франции Франсуа Олланд отменил поездку в Польшу в знак протеста в связи с решением польского правительства отказаться от договоренностей о покупке 50 вертолетов Caracal на сумму ,5 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к окружению президента, передает "Европейская правда".

Визит Олланда и министра иностранных дел его правительства Жан-Марка Эро был запланирован на 13 октября.

"Франция решила отложить запланированные консультации после подтверждения из министерства обороны Польши о решении отменить тендер, который выиграл Airbus в апреле 2015 года", - сказал собеседник, добавив, что Эро, однако, приедет в Польшу.

Варшава объявила в апреле прошлого года о планах приобрести ракетную систему Patriot, сделка оценивается примерно в 5 млрд евро, а также 50 вертолетов Caracal - контракт на сумму 3 млрд евро. Однако новый министр обороны Польши Антони Мацеревич поставил под сомнение необходимость заключения контрактов.

Относительно вертолетов компании Airbus, Мацеревич сказал, что выбор был сделан "несмотря на многочисленные недостатки", и заявил о возможности проведения нового тендера.