Порошенко обсудил с Меркель и Олландом ситуацию с украинскими заложниками в ОРДЛО и РФ

Лидеры трех государств договорились продолжить работу над "дорожной картой" Минских соглашений.

Лидеры Украины, Франции и Германии обсудили имплементацию Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 16 января, провел телефонный разговор со своим французским коллегой Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжать разработкуимплементации Минских договоренностей, передает пресс-служба главы государства.

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и отметили необходимость достижения прогресса в реализации блока по безопасности.

Олланд и Меркель отметили усилия Украины, направленные на разблокирование процесса освобождения заложников, в частности передачу боевикам 15 осужденных, а также на обеспечение водоснабжения отдельных районов Луганской области.

Украинский президент обратил внимание лидеров Франции и Германии на недопустимость ситуации с украинскими гражданами, которых удерживают в заложниках на оккупированных территориях и в РФ.

Порошенко в очередной раз поблагодарил Меркель и Олланда за последовательную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что боевики ОРДЛО искуственно занижают число заложников. "Искусственно занижается цифра заложников, ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", – сообщила политик.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".