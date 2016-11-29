"Нормандская четверка" не продвинулась в согласовании "дорожной карты" из-за позиции РФ

Позиции Климкина и Лаврова по вооруженной миссии ОБСЕ оказались противоположными.

В Минске завершилась встреча глав МИД Украины, Франции, Германии и России twitter.com/MelnykAndrij

Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России не достигли прогресса в согласованиииз-за позиции РФ.

"Дискуссия была очень поверхностной и короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты. У нас остается фундаментальная разница в видении этой "дорожной карты", – сообщил глава МИД Украины Павел Климкин по результатам встречи в Минске во вторник, 29 ноября.

По словам министра, "дорожная карта" была одной из трех тем, которую обсуждали главы МИД во время встречи.

Климкин уточнил, что российская сторона выступила категорически против размещения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе и передачи ей контроля над участком российско-украинско границы.

"Когда мы говорим о "дорожной карте", конечно, без того, чтобы перекрыть со стороны ОБСЕ надежно границу, о каком-то продвижении вперед не может быть и речи… То, чего хочет российская сторона – это, фактически, легитимизировать этот протекторат или колонию в Донбассе", – отметил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, также заявил об "отсутствии прорывов" в переговорах, добавив, что Россия не согласна с расширением мандата миссии ОБСЕ.

"Такой необходимости не существует. Никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни какой-либо другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, не будет. Никто даже о них не помышляет", – заявил Лавров.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".