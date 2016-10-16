Порошенко, Меркель и Олланд обсудят подготовку саммита "Нормандской четверки" на следующей неделе

Собеседники обсудили итоги консультаций дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Собеседники договорились провести следующую беседу в трехстороннем формате, посвященную обсуждению перспектив саммита глава государств "Нормандской четверки", на следующей неделе.
Порошенко, Меркель и Олланд также обсудили итоги консультаций дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, а также отметили эффективность немецко-франко-украинского взаимодействия в работе над дорожной картой имплементации Минских соглашений.
"Петр Порошенко отметил важность дальнейших скоординированных усилий с целью обеспечения выполнения Россией и ее марионетками условий Минских договоренностей в части безопасности как предпосылки для любого прогресса в политическом направлении", – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.
Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".ZN.UA