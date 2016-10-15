Олланд обсудил с Меркель подготовку встречи "Нормандской четверки"

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В субботу состоялся очередной телефонный разговор президента Франции и канцлера ФРГ, посвященный Украине.

Олланд и Меркель в очередной раз обсудили Украину и войну в Донбассе sueddeutsche.de

Президент Франции Франсуа Олланд и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, посвященный подготовке возможной встречи глав государств

"Сегодня в середине дня я провел по телефону переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно подготовки возможной встречи в "нормандском формате" с тем, чтобы найти пути реализации положений Минских соглашений и урегулирования столь близкого к нам конфликта", – сообщил Олланд во время выступления на международном коллоквиуме "За возрождение Европы" в Париже в субботу, 15 октября.

Накануне Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении трехсторонней телефонной конференции в формате "Украина-Германия-Франция".

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".