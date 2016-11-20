Порошенко извинился за болезненные экономические меры в обращении перед Днем достоинства и Свободы

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам президента, Украине пришлось сотрудничать с МВФ, который "не выписывает сладких лекарств".

Порошенко обратился к украинцам перед Днем достоинства и Свободы. Администрация президента Украины/Facebook

Передпрезидент Петр Порошенко в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.

По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

"Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает сладких лекарств. Поэтому я понимаю, что мы невольно сделали больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет испытывать все большее и большее количество людей", - отметил президент.

Он также пообещал, что не позволит расшатать Украину изнутри и сделать ее уязвимой к внешней агрессии.

"Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше – ревизия европейского курса. А еще потом - полная смена внешнеполитического вектора государства. В финале - возвращение Украины в имперское стойло", - заявил Порошенко.

"Если пойти путем острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария", - добавил он.

Напомним, что державне праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).

Вчера Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы. А украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные наши герои".