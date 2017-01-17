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Порошенко договорился с Си Цзиньпином об активизации украинско-китайского сотрудничества

17 января в 14:05

Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. 

Порошенко Си Цзиньпин
Лидер КНР заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко договорился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином об активизации политического диалога на высшем уровне и проведении в 2017 году заседания украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, встреча украинского президента с китайским лидером состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Порошенко поздравил Си Цзиньпина с 25 годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР, а также отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении дружбы и расширении сотрудничества.

Было подчеркнуто, что украино-китайские отношения имеют стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности двух стран.

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также выбор украинского народа.

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"Главы двух государств выразились за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Была достигнута договоренность провести в 2017 году заседание Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет к этому значительный потенциал. Глава КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме", – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин станет первым лидером Китая, посетившим форум в Давосе.

По материалам: ZN.UA
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1 комментарий
  • Евгений Буравлев Сегодня, 15:16 Эта встреча в нынешних условиях может иметь стратегическое значение. Ибо, отсутствие определенной политики Трампа, относительно санкций с РФией, может привести к ряду негативов для США. (1) - снижению общего потенциала "Запада" и лидерского в нем потенциала США; (2) - заполнение лидерской ниши Китаем; (3) - принятием на себя Китаем лидерских функций в мире, что вызовит осложнение отношений с РФией и усилит союзнические отношения в системе "Китай-ЕС". В итоге Украина может обрести более жесткого союзника в противогстоянии с РФией. Ответить Цитировать Пожаловаться
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