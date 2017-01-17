Порошенко договорился с Си Цзиньпином об активизации украинско-китайского сотрудничества

Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Лидер КНР заявил о поддержке территориальной целостности Украины Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко договорился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином об активизации политического диалога на высшем уровне и проведении в 2017 году заседания украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, встреча украинского президента с китайским лидером состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Порошенко поздравил Си Цзиньпина с 25 годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и КНР, а также отметил, что обе страны демонстрируют искреннюю заинтересованность в укреплении дружбы и расширении сотрудничества.

Было подчеркнуто, что украино-китайские отношения имеют стратегический характер и базируются на принципах взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности двух стран.

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также выбор украинского народа.

"Главы двух государств выразились за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР. Была достигнута договоренность провести в 2017 году заседание Украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет к этому значительный потенциал. Глава КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме", – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин станет первым лидером Китая, посетившим форум в Давосе.