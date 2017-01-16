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Порошенко и Данилюк встретятся с руководством МВФ в Давосе

16 января в 21:36

Гонтарева присоединится к украинской делегации на Давосском форуме 17 января.

давос форум
Министр финансов встретится с международными инвесторами во время работы Давосского форума
Facebook/World Economic Forum
Президент Украины Петр Порошенко и министр финансов Александр Данилюк на этой недели примут участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, где они обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций.

Как сообщила пресс-служба Минфина в понедельник, 16 января, Данилюк принимает участие в работе украинской делегации в Давосе с 16 по 20 января. Министр будет участвовать во встречах президента Петра Порошенко с руководством МВФ и ЕБРР, а также проведет двухсторонние встречи с руководителями Европейской комиссии, Всемирного банка, министрами финансов других стран и международными инвесторами.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева также примет участие в работе Давосского форума. Она присоединится к украинской делегации 17 января, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.

США в Давосе будет представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри. Это фактически будет их последний визит в роли представителей США высокого уровня.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Давос форум МВФ Порошенко Данилюк Гонтарева Минфин НБУ
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