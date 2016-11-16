Порошенко дал оценку резолюции ООН по Крыму

Президент назвал принятие документа "настоящей победой справедливости".

Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает, что принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН предложенного украинской стороной варианта резолюции по правам человека в Крыму является "настоящей победой справедливости".

"Убедительный результат инициированной Украиной резолюции ГА ООН про права человека в Крыму – это настоящая победа справделивости", - сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что документ называет Россию государством-оккупантом, а украинские Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.

Напомним, что резолюция была рассмотрена и принята в ООН 16 ноября. Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского устава.

Также отмечается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.

Суд решил продолжить сбор доказательств по данному вопросу в следующем году.