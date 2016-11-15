Путин не обсуждал с Трампом аннексию Крыма и войну в Донбассе – Песков

В Кремле напомнили, что действующим президентом США все еще является Барак Обама.

Беседа между Путиным и Трампом не затрагивала острых вопросов агрессии РФ в Украине kremlin.ru

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы принадлежности Крыма и ситуацию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представитель Кремля заявил журналистам, что состоявшийся между ними телефонный разговор был конструктивным.

"В целом тон разговора корреспондировался с тоном заявлений, которые делались еще во время избирательной кампании на предмет российско-американских отношений", – указал он, добавив, что украинский вопрос национальными лидерами пока не затрагивался.

"Действующим президентом США остается Барак Обама, и именно с ним и его администрацией продолжаем работать до момента инаугурации (нового президента Америки)", - заключил Песков.

Как заявил 14 ноября президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Стокгольме, вопрос принадлежности Крымского полуострова не лежит в плоскости отношений между США и РФ. Он подчеркнул, что у него нет информации по поводу существования каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".