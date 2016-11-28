Помощница Трампа рассказала о его консультациях с Обамой

В субботу избранный и действующий преидент общались 45 минут.

Обама консультировал Трампа после смерти Фиделя Кастро Русская служба Би-би-си

Избранный президент СШАрегулярно консультируется с действующим главой государства Бараком Обамой по ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

Помощница Трампа Киллиан Конвей сообщила, что после победы на выборах он общался с Обамой в общей сложности около 30 часов. В частности, Трамп консультировалися с действующим президентом после смерти Фиделя Кастро, передает CNN.

"Трампу нравится беседовать с президентом Обамой, они говорят о серьезных проблемах, которые стоят перед страной и миром", – отметила Конвей, добавив, что в субботу, 26 ноября, президенты общались около 45 минут.

Тему разговора помощница Трампа уточнять при этом не стала.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".