Трамп регулярно не посещает совещания нацразведки США

У Трампа объясняют это занятостью с формированием кабинета.

Американская пресса отмечает, что Трамп регулярно отменяет брифинги нацразведки Oregon Public Broadcasting / @OPB

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пока только два раза заслушал оперативные сводки разведывательных служб, что является значительно меньшим показателем среди его предшественников на посту, пишет в четверг, 24 ноября, американская пресса.

Отмечается, что избранный вице-президент Майк Пенс в течение последних двух недель прослушал почти все ежедневные брифинги разведки США.

У Трампа объяснили отказ принять представителей разведслужб тем, что он занят формированием своего кабинета.

The Washington Post отмечает, что это еще один признак того, что у Трампа нет необходимого опыта в вопросах нацбезопасности и он не придает должного значения разведке, данные которых Трамп неоднократно подвергал сомнению во время предвыборной кампании.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что старший сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший провел встречу со сторонниками российской политики в Сирии.

Ранее Трамп заявил, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой".