Политики в Украине не изменились, потому что их привели те же олигархи - Луценко

Генпрокурор рассказал о трех уровнях своего "квеста".
Однако, по вопросу появления новой элиты в Украине, Луценко отметил, что хотел бы, чтобы новые, молодые политики "пользовались своими мандатами и писали законы". Также он рассказал о своей работе, которую назвал "трехуровневым квестом".
"Я думаю, мы неплохо прошли первый уровень, когда руководители различных госучреждений привлечены к ответственности, арестованы и ждут на судебный процесс. Я говорю о заместителе экс-главы НБУ, об одном из организаторов сепаратизма в Донбассе, говорю о действующих губернаторах, делах против которых расследованы и ждут на рассмотрение", - сказал Луценко.
Он добавил, что одной только работы ГПУ недостаточно. Потому что за расследованием должно идти судебное решение.
"Если я ерестовал коррумпированного чиновника, но суд его выпустит, если, к примеру, герой Украины, заместитель мэра Николаева, который взял взятку, завтра выйдет по решению суда, Украина проснется в новой реальности. В ней зло может быть оправданным", - добавил Генпрокурор.
Генпрокурор продолжил, что второй уровень его личного "квеста" - это борьба с взяточничеством среди нынешних судей и депутатов. А третий уровень - это борьба с олигархами.
"Олигархи - это самая большая проблема, потому что она генерирует новых политиков. 50% состава депутатов в парламенте новые люди, но ничего в политической культуре не изменилось, потому что новых депутатов также вырастили олигархи", - сказал Луценко.
Напомним, что Луценко отказался публично дискутировать с Лещенко о коррупции на саммите YES сьогдоні. В свою очередь, сам Лещенко появился на панели саммита, посвященной коррупции и объяснил, почему ГПУ "воюет" с НАБУ. По его словам, вся проблема в том, что президент Порошенко и его друзья видят в антикоррупционном бюро угрозу для себя.ZN.UA