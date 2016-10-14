Победа правящей партии на выборах в Грузии закрывает перспективу укрепления украино-грузинских отношений – эксперт

Главной проблемой украино-грузинских отношений сегодня является Михеил Саакашвили, против которого в Грузии открыты уголовные производства.

Результаты парламентских выборов в Грузии не дают поводов надеяться на активизацию украино-грузинских отношений EUROUA.com

Победа правящей партии "Грузинская мечта" на состоявшихся 8 октябряозначает для Киева сохранение украино-грузинских отношений на уровне "пассивного добрососедства", без значимых перспектив наладить более тесные контакты, пишет в своей статье для ZN.UA обозреватель Владимир Кравченко.

Как отмечает аналитик, с момента победы "Грузинской мечты" на выборах 2012 года, Тбилиси и Киев так и не нашли друг для друга значимого места в своей внешней политике.

"Для Киева победа "мечтателей" означает сохранение украино-грузинских отношений на уровне "пассивного добрососедства". После победы "Грузинской мечты" на выборах 2012 г. тесные контакты руководства двух стран ушли в прошлое, а государства ослабили политическое сотрудничество. Ни Тбилиси, ни Киев так и не нашли значимого места друг для друга в своей политике. Показательно, что уже больше года в Грузии нет украинского посла", – указывает он.

Кравченко также отмечает, что главной проблемой для украино-грузинских отношений сегодня является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, против которого в Грузии открыто несколько уголовных дел, и выдачи которого от Украины требует грузинская сторона.

"Украина же не только предоставила убежище М.Саакашвили, но и дала ему гражданство и высокую должность. В Тбилиси эти шаги Киева вызвали, мягко говоря, недовольство. Грузинское руководство раздражало и то, что М.Саакашвили в качестве главы Одесской областной администрации не раз в своих публичных выступлениях критиковал нынешнюю грузинскую власть и продолжает выступать с видеообращениями к жителям Грузии", – резюмировал автор.

Напомним, 10 октября Центральная избирательная комиссия Грузии , сообщила о завершении подсчета протоколов со всех избирательных участков.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии".

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и шесть политических блоков.

77 мест в грузинском парламенте распределят по пропорциональной системе между партиями, получившими более 5% голосов избирателей. 73 депутата избираются в мажоритарных округах.

Подробнее о политических последствиях результатов парламентских выборов в Грузии читайте в статье Владимира Кравченко "Грузинская мечта" о контрольном пакете в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".