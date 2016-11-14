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По факту потасовки Бойко и Ляшко открыли уголовное дело

14 ноября в 19:29

Группа депутатов написала коллективное заявление в полицию.

Бойко Ляшко
Действия Бойко в отношении Ляшко будут расследовать как нападение на государственного деятеля
Кадр/YouTube
Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту инцидента, который произошелво время заседания согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 14 ноября, между главами фракций "Оппозиционного блока" и Радикальной партии Юрием Бойко и Олегом Ляшко.

Как сообщает пресс-служба НПУ, в полицию поступило коллективное заявление группы народных депутатов о совершении правонарушения.

На основании этого заявления следователями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бойко Ляшко драка
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