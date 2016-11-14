По факту потасовки Бойко и Ляшко открыли уголовное дело

Группа депутатов написала коллективное заявление в полицию.
Как сообщает пресс-служба НПУ, в полицию поступило коллективное заявление группы народных депутатов о совершении правонарушения.
На основании этого заявления следователями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу лидера Радикальной партии Олега Ляшко.ZN.UA