По факту потасовки Бойко и Ляшко открыли уголовное дело

Группа депутатов написала коллективное заявление в полицию.

Действия Бойко в отношении Ляшко будут расследовать как нападение на государственного деятеля Кадр/YouTube

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту инцидента, который произошелво время заседания согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 14 ноября, между главами фракций "Оппозиционного блока" и Радикальной партии Юрием Бойко и

Как сообщает пресс-служба НПУ, в полицию поступило коллективное заявление группы народных депутатов о совершении правонарушения.

На основании этого заявления следователями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной Рады глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко несколько раз ударил по лицу лидера Радикальной партии Олега Ляшко.