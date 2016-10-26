Петренко задекларировал две квартиры, несколько автомобилей и миллион долларов

Согласно декларации, одну из квартир министр арендует, а в другой - не имеет права проживать.

Петренко подал электронную декларацию. Пресс-служба Кабмина Украины

Министр юстиции Украины Павел Петренко указал в своей электронной декларации две квартиры. Одну из них, площадь которой составляет 144,3 квадратных метра, он арендует у иностранца. А в другой, площадью 62,8 квадратных метра, он, согласно декларации, не имеет права проживать и лишь там зарегистрирован.

Петренко указал, что владеет двумя земельными участками: 2,9 гектара в Обуховском районе и 1,4 сотки в Вышгородском.

Кроме того, министр задекларировал несколько картин, двое часов, автомобили Volkswagen Golf, Land Rover и Toyota Camry, а также доходы от отчуждения имущества на свыше 2 миллиона гривень и банковские счета более чем на миллион долларов. Кроме того, Петренко задекларировал 500 тысяч долларов, 84 тысячи евро и 870 тысяч гривень наличными.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал 2,5 млн долларов наличными. Он также указал, что в его собственности несколько магазинов в Виннице, несколько земельных участков, квартир, домов и два автомобиля. Президент Петр Порошенко пообещал в ближайшее время тоже подать свою декларацию.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.