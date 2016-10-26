Парубий подал е-декларацию

Спикер Рады не владеет никакой недвижимостью, однако имеет автомобиль и два банковских счета.

Парубий арендует номер в отеле Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал декларацию на Едином государственном портале деклараций.

Согласно документу, у самого спикера нет недвижимости, однако его супруга Ульяна владеет квартирой площадью 21,60 квадратных метров, которая расположена во Львове, а также земельным участком площадью 1130 квадратных метров и домом площадью 32 квадратных метра. Также квартира площадью 142,6 квадратных метров находится в пользовании Парубия, его жены, дочери и сестер. Данных о владельцах еще двух квартир в декларации не указаны.

В Киеве Андрей Парубий арендует номер в отеле.

Кроме того, Парубий владеет легковым автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его жена - Peugeot 508 2014 года выпуска. На банковском счету у семьи лежат около 37 тысяч долларов. Вкладов в банках, ценных бумаг и других активов ни у него, ни у его семьи нет. При этом весь его доход составила заработная плата.

Позже спикер Рады в комментарии "Украинской правде" пояснил указанные в декларации данные о недвижимости: "Я не владею ни одной квартирой, в собственности моей жены есть квартира площадью 21 квадратный метр и дом площадью 32 квадратных метра (село Урыч Львовской области – ред.), который видела вся страна", - рассказал Парубий.

Кроме того, Парубий объяснил, почему в декларации указаны другие квартиры, которыми он не обладает.

"Согласно правилам НАПК, я указал квартиру, где зарегистрирован. Это квартира, которую мой отец получил еще в 80-е годы, он стоял на нее в очереди как ученый. Теперь там проживает мой брат с семьей. А я там только прописан ", - пояснил Парубий.

Он добавил, что в декларации также указана еще одна квартира 142,60 квадратных метра, которая принадлежит его отцу.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".