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Парубий спрогнозировал сроки предоставления Украине безвизового режима

3 января в 01:41

В Европарламенте вопрос безвиза для Украины не сняли с повестки дня, но отложили.

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Большинство депутатов Европарламента поддерживают предоставление Украине безвизового режима, заверил Парубий
Василий Артюшенко, ZN.UA
Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

 "В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня, он отложен", – сообщил спикер в интервью "5 каналу", которое демонстрировалось в понедельник, 2 января.

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Ранее глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил о том, что визы для граждан Украины будут отменены, утверждение механизма приостановления должно состояться в течение нескольких недель. 

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.

По материалам: 5 канал
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Тэги ЕС безвизовый режим Украина
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