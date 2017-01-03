Парубий спрогнозировал сроки предоставления Украине безвизового режима

В Европарламенте вопрос безвиза для Украины не сняли с повестки дня, но отложили.

Большинство депутатов Европарламента поддерживают предоставление Украине безвизового режима, заверил Парубий Василий Артюшенко, ZN.UA

Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня, он отложен", – сообщил спикер в интервью "5 каналу", которое демонстрировалось в понедельник, 2 января.

Ранее глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил о том, что визы для граждан Украины будут отменены, утверждение механизма приостановления должно состояться в течение нескольких недель.

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.