У Порошенко назвали страну, которая блокирует "безвиз"

В Администрации президента Украины уверенны, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

ЕС отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции Франции vlad_tsybulsky / Depositphotos

ЕС отложил предоставление Украинеиз-за позиции отдельных стран-членов. Об этом в интервью " Обозревателю " сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", – подытожил замглавы АП.

Ранее глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил о том, что визы для граждан Украины будут отменены, утверждение механизма приостановления должно состояться в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что голосование Европарламента об утверждении безвизового режима для Украины не было отложено на 3 апреля 2017 года.

Ранее Европейский парламент назвал 3 апреля 2017 года новой ориентировочной датой рассмотрения депутатами вопроса либерализации визового режима для Украины.

Ранее глава представительства ЕС в Украине посол Хьюго Мингарелли заявил, что украинцы смогут ездить в страны Европейского Союза безвиз через несколько месяцев.

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.