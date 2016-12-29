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Парубий пожаловался на попытки дестабилизировать работу Рады

29 декабря в 17:01

Авторы плана дестабилизации считают, что кризис в государстве должен начинаться в парламенте, сообщил Парубий.

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Парубий пожаловался на план "Шатун" внутри Верховной Рады
Василий Артюшенко, ZN.UA
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в течение 2016 года испытывал атаки на украинский парламент.

"Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы – парламент воюющей державы, и война, которая ведется против нас, происходит не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны", - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что "война имеет целью изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране". Парубий отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте".

Парубий напомнил, что с начала нынешнего года Верховная Рада приняла в целом 224 закона, а этой осенью – более 100 законов.

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Напомним, что уровень доверия украинцев к государственным органам власти является минимальным. По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", самый высокий уровень недоверия имеют государственный аппарат Украины (-74%), суды (-72%), коммерческие банки (-73%), Национальный банк Украины (-65%), Верховная Рада (-69%), прокуратура (-67%), политические партии (-67%). правительство Украины (-55%), президент Украины (-45%).

Андрей Парубий вошел в список политиков, которым меньше всего доверяют украинцы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Парубий Рада парламент
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