Автогазовый "шатун"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Газовая общественность продолжает ломать голову над причинами, побудившими следователей СБУ проявить пристальное внимание к импортерам автогаза в Украину. Даже прогнозируемые поражения следователей в судах не привели к логичному спаду напряжения — они продолжают тормозить на таможне вагоны с газом избранных поставщиков в поиске доказательств финансирования терроризма.

Газовая общественность продолжает ломать голову над причинами, побудившими следователей СБУ проявить пристальное внимание к импортерам автогаза в Украину. Даже прогнозируемые поражения следователей в судах не привели к логичному спаду напряжения — они продолжают тормозить на таможне вагоны с газом избранных поставщиков в поиске доказательств финансирования терроризма.

К устрашению рынка недавно подключились их коллеги — Нацполиция отчиталась о выявлении крупных нарушений при импорте сжиженного газа на одном из таможенных постов. Озвученные детали дела полиции пробили планку абсурда, заданную ранее претензиями СБУшников, и еще ближе подвели наблюдателей к мысли о том, что проводимые действия являются банальным терроризированием рынка с понятными целями.

Как уже сообщало ZN.UA ("Кошмар с улицы Владимирской", №47 от 10 декабря 2016 г.), с конца ноября 2016 г. с рынка сжиженного газа начали раздаваться тревожные сигналы — Энергетическая таможня по требованию СБУ начала выборочно тормозить вагоны с импортным сжиженным газом. Сотрудники спецслужб, расследующие дело о финансировании терроризма, интересуются соответствием бумаг и содержанием опасных веществ. Для этого импортеров отправляют на процедуру отбора проб, которая для ряда компаний затянулась уже на месяц. Всего в опалу попало 16 компаний.

Извините, был напуган?

Известны и другие случаи. Например, двум компаниям — "СВГ-Плюс" (входит в структуру полтавского "Автотранса") и "Лео-Петрол" — удалось растаможить ресурс на станциях Купянск (Харьковская область) и Спартак (Киевская область), соответственно. Впрочем, в течение считанных минут после добра таможни груз вместе с емкостями был задержан следователями СБУ как вещественное доказательство.

Примечательно, что до сих пор никто не может понять мотивов СБУ. В версию о реальной необходимости отбора проб, естественно, не верит ровным счетом никто. Это подтвердил и суд, который у СБУ выиграли "СВГ-Плюс" и "Лео-Петрол".

"Очевидно, что никаких оснований для задержки вагонов нет. Позиция СБУ в этих разбирательствах была, мягко говоря, слабой, поэтому суд прошел быстро и с ожидаемым результатом", — рассказал представитель победившей в суде компании.

По словам представителей "Лео-Петрол" и "СВГ-Плюс", потери компаний на 23-дневном простое вагонов составили 200–250 тыс. грн. За это время цены на рынке успели основательно просесть, и освобожденный ресурс, закупленный по ценам трехнедельной давности, оказался для импортеров глубоко убыточным. Кто компенсирует эти потери? И даже если оплошность следователей и их абсурдные обвинения оплатит СБУ, то за чей счет? Уж точно не за счет самих следователей.

Осада продолжается

Казалось бы, после длительных простоев и постановления суда о необоснованности задержания вагонов с газом ситуация должна была бы пойти на спад, но пока послабления не наблюдается. Вагоны с нефтепродуктами, следующими в адрес компаний из списка СБУ, исправно отправляются на отборы проб. Из новых случаев — вагон с бензином А-92 в адрес "Петра-Резерв" (Васильков, оператор одной из нефтебаз сети KLO) и одна цистерна с МАФом (сжиженный газ, применяющийся для сварочных работ) в адрес полтавской "Надежды".

Примечательно, что вагон с бензином, "залипший" в Василькове, принадлежит не владельцу нефтебазы, а компании, которая на ней хранит продукцию. Полтавская компания "Надежда" на одноименное юрлицо импортирует лишь мизерные объемы МАФ. Остальные грузы пока свободно идут в адрес аффилированных с "Надеждой" компаний. Аналогичным образом импортеры, уже месяц растаможивающие ресурс на Спартаке, спокойно везут туда же объемы на другие свои структуры.

Более актуального списка компаний, чем ранее опубликованный, пока никто не видел. Между тем уже понятно, что перечень подозрительных компаний в нем обновляется. В частности, известно о том, что с требованием отбора проб столкнулась компания "Газтрон-Украина", ранее не замеченная в опальном списке. Остановлены ее цистерны, следовавшие в адрес родственной компании "Род-Ник". Партия в 500 т, которую купянская таможня "завернула" в Харькове на отбор проб, — одна из крупнейших в этой истории.

"Через несколько дней пробы были отобраны в предоставленные нами пробоотборники, но пока неизвестно, когда будут готовы результаты анализов. Процесс затягивается. При Януковиче этот период составлял от 30 до 45 дней. Посмотрим, сколько будет сейчас", — сообщили в "Газтроне".

При этом, отметили в компании, под временную декларацию груз не отпускается, поскольку есть письмо СБУ: "Суточные потери от простоя вагонов — около 20 тыс. грн на такой партии. Потери на сегодняшний день уже составили около 100 тыс. грн".

Руками энергетической таможни СБУ также пробует заходить на второй круг "кошмара". Так, недавно был снова задержан для досмотра состав компании "СВГ Плюс", уже выигравшей суд у спецслужбы.

"Снова никакой ясности. Говорят, мол, то ж мы разбирались по одним вагонам, а эти-то другие. Пока ждем, чем закончится отбор, такова процедура", — говорит представитель импортера. Он осознает, что статья о финансировании терроризма позволяет месяцами держать газ на таможне под досмотром. Разумеется, в рамках действующего законодательства.

Ярмарка абсурда

Новый виток расшатывания рынка был начат Нацполицией на Купянском посту Энергетической таможни. "Правоохранители выявили убытки от махинаций на энергетической таможне в 42 млн грн", — сенсационно рапортует сайт полиции, для убедительности выкладывая фотографии бойцов КОРДа, ведомостей с непонятными цифрами, страниц изъятых записных книжек, банковских карт и упаковок наличных небольшого номинала. Для классики жанра не хватает лишь устеленного купюрами пола на месте задержания.

Все выглядит серьезно, пока не доходит до сути дела: "Коммерческие структуры разработали преступную схему по импорту сжиженного газа с территории РФ. Завозился он якобы для социально-бытовых нужд населения, а реализовывался на заправочных станциях".

На всякий случай сообщим, что в Украине газ для коммунально-бытового потребления и автогаз, реализуемый на АГЗС, никак не отличаются ни по химсоставу, ни по налогообложению, ни в чем-либо другом. Исключение составляет лишь ресурс спецаукционов, проводимых лишь внутренними производителями и не имеющих никакого отношения к импорту.

Любой, имеющий маломальское отношение к рынку сжиженного газа, услышав это, покрутил пальцем у виска, ведь больший абсурд придумать трудно. Звучит это примерно так же, как если бы импортерам колбасы вменялась поставка ее не в социальные магазины, а в деликатесные лавки.

Еще одно нарушение, пресеченное сотрудниками полиции, в том числе и КОРДа, — неуставные отношения брокеров с сотрудниками таможни, благодаря которым импортные поставки оформлялись по упрощенной процедуре: оформление проводилось в нерабочее время и без сертификатов качества, а образцы газа не отбирались. "Сумма "отката" составляла 1 долл. за тонну импортированного сжиженного газа", — делится деталями сенсационного расследования Нацполиция, задержавшая несколько таможенников.

По словам операторов рынка, доллар с тонны действительно является актуальным размером брокерской благодарности работникам таможни за срочное оформление, работу в ночное время или выходной день. Откуда взялась цифра потерь в 42 млн грн, остается только гадать.

Пока известно лишь об одной коммерческой структуре, к которой полиция нагрянула с обысками в рамках 42-миллионного дела. Это компания харьковская — "Род-Ник", которая оперирует крупнейшей сетью АГЗП в области и вместе с уже упомянутым "Газтроном" входит в группу ITL. Другие фигуранты дела либо отсутствуют, либо пока неизвестны.

В "Род-Нике" недоумевают о причинах такого интереса правоохранителей. "Если есть подозрения в неуплате налогов, можно просто запросить документацию. К счастью, и акциз, и НДС в Украине на сквозном администрировании — видно движение каждой партии от таможенного пункта до баллона автомобиля", — говорит представитель компании, у которой по результату облавы оказались опечатанными хранилище и заправка в Харькове.

Все дороги ведут в СБУ

Участники рынка отмечают, что "кипиш", устроенный полицейскими в Харькове, может быть связан с активностью СБУ на рынке сжиженного газа. По информации ZN.UA, причиной для возбуждения дела харьковской полицией стало письмо Союза ветеранов… СБУ в Харьковской области. Именно ветераны СБУ заметили упомянутый беспредел на энергетической таможне в виде перепрофилирования газа, предназначенного для коммунальных нужд, в автомобильный.

Примечательно также, что возбуждение дела о финансировании терроризма, по которому задерживались на досмотр цистерны, и письмо ветеранов имели место в один период.

Еще один сигнал: буквально через день после полицейской облавы на "Род-Ник" его вагоны были остановлены таможней. Разумеется, остановка на досмотр произошла по требованию следователей СБУ.

Поставщики сжиженного газа продолжают гадать: так, может, СБУ так долго ищет признаки бытового газа в импортном ресурсе? В таком случае непонятно, причем это к делу о финансировании терроризма. И это далеко не единственный вопрос без ответа в нашей ситуации. Эти нестыковки все ближе подталкивают пострадавших и наблюдателей за ситуацией к мысли о банальном вымогательстве.

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В свое время многие задавались вопросом, где потолок для потребления сжиженного газа? Ведь топливо и дешевле бензина, и выхлопов в нем в разы меньше, чем в дизеле. Чиновники Европейской ассоциации сжиженного газа отвечали, что с ростом потребления государство будет уделять все большее внимание этому рынку: поднимать налоги, задирать планку качества и т.д. В результате это должно привести к росту цены и, как следствие, к какой-то средней "развесовке" топлив в корзине. В Украине все идет похожим чередом, только заработать на рынке хочет не государство, а его отдельные представители.