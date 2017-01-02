Обама выступит с прощальной речью 10 января

Во время выступления в Чикаго он подведет итоги своей работы на посту президента США и поблагодарит единомышленников за поддержку.

Барак Обама выступит с прощальной речью перед единомышленниками Facebook/The White House

Президент СШАвыступит с прощальной речью 10 января, сообщает Reuters . Он планирует подвести итог своему пребыванию у власти и выразить благодарность сторонникам.

По словам Барака Обамы, первый президент США Джордж Вашингтон сочинил прощальную речь в 1796 году. Сам Обама хочет произнести речь в Чикаго.

"Я думаю, это шанс сказать спасибо за это удивительное приключение, отпраздновать изменения страны к лучшему за последние восемь лет, и озвучить некоторые соображения о том, куда все мы уходим отсюда", - сказал он.

Инаугурация новоизбранного президента США, республиканца Дональда Трампа, назначена на 20 января. Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно сообщал о готовности отменить многие политические решения и реформы Обамы, включая реформу здравоохранения.

В свою очередь Обама стремится гарантировать плавный переход власти, несмотря на политические разногласия с преемником.

"С 2009 мы столкнулись с доброй долей проблем и, благодаря им, стали сильней. Поэтому мы никогда не теряли веры в то, что вместе сможем изменить эту страну к лучшему", - отметил Обама.

Ранее новоизбранный президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника в создании помех для передачи власти. "Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - отметил он.