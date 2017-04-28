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Нынешняя власть Украины "неслучайна" и адекватна ситуации – Пасхавер

28 апреля в 15:54

Украинские элиты разделились, что является необходимым условием победы революции.

Реформы1 евросоюз1
Представители новой власти из старого политикума хорошо понимают "олигархическую матрицу" Украины
kmu.gov.ua
Нынешняя украинская власть не является случайной и объективно соответствует сложившейся в стране ситуации, пишет в своей статье для ZN.UA экономист Александр Пасхавер.

Автор отмечает, что власть в Украине после Майдана была передана наиболее дальновидным представителям старой системы. По его мнению, элиты разделились, что является необходимым условием победы революции.

"Представители новой власти из старого политикума — идеологически несомненно либералы, но технологии проведения реформы у них не радикально-революционные, скорее, их можно назвать переговорно-реформаторскими. Давить там, где возможно, а не ломать "через колено". Мне представляется, что глубокое знание олигархической матрицы и ее права помогает им в этом процессе", – говорится в статье.

Пасхавер указывает, что с учетом феноменальной устойчивости олигархической матрицы и реального соотношения сил, радикальная ломка старого уклада вряд ли была бы более успешной, однако риски увеличились бы на порядок.

"В отношении реформы у нас спонтанно создана "бутербродная" структура стимулирования. Внутри власть, с двух сторон на нее оказывают давление иностранные доноры и отечественные активисты. Это несколько повышает прочность реформаторской конструкции. Представляется, что нынешняя власть неслучайна и сама является объективным обстоятельством. Власть не завоевана, а передана Майданом и с учетом других вышеперечисленных объективных обстоятельств, по-видимому, адекватна ситуации", – заключил аналитик.

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Напомним, согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованным в декабре прошлого года, только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны. Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%. Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.

Подробнее об успехах украинской власти и перспективах реализации реформ в Украине читайте в статье Александра Пасхавера "Выбор судьбы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги власть Украина реформы
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