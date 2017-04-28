Нынешняя власть Украины "неслучайна" и адекватна ситуации – Пасхавер

Украинские элиты разделились, что является необходимым условием победы революции.
Автор отмечает, что власть в Украине после Майдана была передана наиболее дальновидным представителям старой системы. По его мнению, элиты разделились, что является необходимым условием победы революции.
"Представители новой власти из старого политикума — идеологически несомненно либералы, но технологии проведения реформы у них не радикально-революционные, скорее, их можно назвать переговорно-реформаторскими. Давить там, где возможно, а не ломать "через колено". Мне представляется, что глубокое знание олигархической матрицы и ее права помогает им в этом процессе", – говорится в статье.
Пасхавер указывает, что с учетом феноменальной устойчивости олигархической матрицы и реального соотношения сил, радикальная ломка старого уклада вряд ли была бы более успешной, однако риски увеличились бы на порядок.
"В отношении реформы у нас спонтанно создана "бутербродная" структура стимулирования. Внутри власть, с двух сторон на нее оказывают давление иностранные доноры и отечественные активисты. Это несколько повышает прочность реформаторской конструкции. Представляется, что нынешняя власть неслучайна и сама является объективным обстоятельством. Власть не завоевана, а передана Майданом и с учетом других вышеперечисленных объективных обстоятельств, по-видимому, адекватна ситуации", – заключил аналитик.
Напомним, согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованным в декабре прошлого года, только 16% граждан Украины довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны. Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%. Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, не удовлетворены - 82%.
Подробнее об успехах украинской власти и перспективах реализации реформ в Украине читайте в статье Александра Пасхавера "Выбор судьбы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA