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Новый глава МИД Канады находится под российскими санкциями

11 января в 12:22

Источник в МИД РФ отметил, что факт нахождения Фриланд в стоп-листе не помешает официальным лицам РФ с ней контактировать на международных площадках.

Христя Фриланд
Глава МИД Канады Фриланд с 2014 года находится под санкциями РФ
Flickr/Joseph Morris

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили факт нахождения нового главы МИД Канады Христи Фриланд в российском санкционном списке.

"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", - сообщил источник в МИД РФ.

Собеседник отметил, что вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности.

"Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что на должность министра иностранных дел Канады назначена Христя Фриланд — политик украинского происхождения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги санкции Канада Россия МИД
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