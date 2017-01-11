Новый глава МИД Канады находится под российскими санкциями

Источник в МИД РФ отметил, что факт нахождения Фриланд в стоп-листе не помешает официальным лицам РФ с ней контактировать на международных площадках.
В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили факт нахождения нового главы МИД Канады Христи Фриланд в российском санкционном списке.
"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", - сообщил источник в МИД РФ.
Собеседник отметил, что вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности.
"Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках", - отметил он.
Ранее сообщалось, что на должность министра иностранных дел Канады назначена Христя Фриланд — политик украинского происхождения.Интерфакс-Украина