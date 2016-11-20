Топ Новости
<
>

Канада продолжит оказывать военную помощь Украине

20 ноября в 02:37

Климпуш-Цинцадзе встретилась с министром обороны Канады.

канада украина
Оттава работает над форматом продолжения военного сотрудничества с Украиной
obozrevatel.com
Миссия канадских военных инструкторов продолжит работу в Украине. Об этом вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила по результатам переговоров с министром обороны Канады Харджитом Саджани в субботу, 19 ноября, передает "Укринформ".

"По UNIFIER мы получили абсолютно четкий сигнал, что она будет продолжена в том формате, который будет самый нужный для украинских Вооруженных Сил", – уточнила вице-премьер.

Посол Украины в Канада Андрей Шевченко, который также принимал участие в переговорах, заявил, что Оттава отрабатывает формат продолжения миссии, который будет наиболее эффективно отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной.

"На прямой вопрос о продлении миссии UNIFIER после 31 марта мы получили заверения, что Канада продолжит поддержку Украины таким образом и ищет ее оптимальный формат", – пояснил Шевченко.

Дипломат заверил, что канадская сторона исключила вариант отказа от военной помощи Украине.

Читайте также: Бойцов украинских ССО готовят американские инструкторы

Напомним, в январе года в Украину прибыли 200 канадских армейских инструкторов, чтобы тренировать украинских военнослужащих на Яворивском и Каменец-Подольском полигонах.

В марте Оттава продлила работу миссии инструкторов на год – до 31 марта 2017 года. Во время канадского приемьер-министра Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой дополнительно продлить работу инструкторов.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
Читайте также
Тэги Канада Украина инструкторы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости