Канада продолжит оказывать военную помощь Украине

Климпуш-Цинцадзе встретилась с министром обороны Канады.
"По UNIFIER мы получили абсолютно четкий сигнал, что она будет продолжена в том формате, который будет самый нужный для украинских Вооруженных Сил", – уточнила вице-премьер.
Посол Украины в Канада Андрей Шевченко, который также принимал участие в переговорах, заявил, что Оттава отрабатывает формат продолжения миссии, который будет наиболее эффективно отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной.
"На прямой вопрос о продлении миссии UNIFIER после 31 марта мы получили заверения, что Канада продолжит поддержку Украины таким образом и ищет ее оптимальный формат", – пояснил Шевченко.
Дипломат заверил, что канадская сторона исключила вариант отказа от военной помощи Украине.
Напомним, в январе года в Украину прибыли 200 канадских армейских инструкторов, чтобы тренировать украинских военнослужащих на Яворивском и Каменец-Подольском полигонах.
В марте Оттава продлила работу миссии инструкторов на год – до 31 марта 2017 года. Во время канадского приемьер-министра Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой дополнительно продлить работу инструкторов.ZN.UA , Укринформ ,