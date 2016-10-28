Нищук пользуется квартирой брата и не имеет личного автомобиля – декларация

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Глава Минкульта в прошлом году жил на зарплату и гонорары.

Евгений Нищук показал свою декларацию о доходах

Министр культуры Украиныне имеет в личной собственности жилья, автомобиля и ценных активов, а его доходы за минувший год составила зарплата, гонорары и проценты от банковского вклада.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, с 2012 года Нищук пользуется квартирой своего родного брата Богдана Нищука площадью в 68,2 квадратных метра.

Помимо этого, его жена Оксана Батько-Нищук и сын Олекса Нищук имеют в общей собственности жилой дом площадью в 41,7 квадратных метров и квартиру такой же площади, с долями в 40% и 60%.

Ценного движимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг и корпоративных прав в декларации Нищука нет.

Соглано обнародованной информации, основным источником доходов министра за минувший год стала его зарплата по основному месту работы, которая составила 182 891 грн. Еще 20 028 грн он получил в качестве процента от вкладов в "Универсал Банке". В общей сложности более 11501 грн Нищук получил в качестве гонораров и прочих выплат. Его супруга за год заработала 214892 грн.

Министр, при этом, задекларировал 43 тысячи долларов и 15 тысяч евро наличными средствами, а также 10649 долларов на счету в банке. Его супруга также держала наличными 17 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Напомним, что последний срок подачи е-декларации истекает 30 октября, и продлеваться не будет. По данным НАПК, по состоянию на утро 27 октября в системе было зарегистрировано около 52 тысяч деклараций чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".