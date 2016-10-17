"Народный фронт" отказывается голосовать за госбюджет без закона о спецконфискации

Средства, которых еще нет, уже хотят направить на проедание.

"Народный фронт" вступил в борьбу за сферу "тарифной" заботы об украинцах torange.biz

Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за бюджет, если Верховная Рада не примет закон о спецконфискации, сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, такое решение принято сегодня на фракции единогласно.

"На заседании фракции "Народный фронт" мы приняли единогласное решение, что фракция не будет голосовать за бюджет, если не будет принят закон о спецконфискации, если не будет принят закон о распределении этих средств: половину средств – на армию, половину – на социальные выплаты пенсионерам и бюджетникам", - сказал Петренко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером в понедельник, 17 октября.

По словам Петренко, также предполагается, что часть из украденных Януковичем средств может быть направлена "каждому малообеспеченному украинцу" для оплаты тарифов.

Министр отметил, что было выдвинуто предложение, которое обсуждалось с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы в связи с повышением тарифов была введена рассрочка в выплате тарифов на 12 месяцев для всех граждан Украины. "И социальная выплата каждому малообеспеченному украинцу из средств, которые были, в том числе, украдены Януковичем", - добавил он.

Напомним, в проект государственного бюджета на 2017 год заложены $ 1,5 млрд средств от спецконфискации активов бывших высокопоставленных чиновников.

Как известно, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект №4057 о национализации средств коррупционеров до решения суда (также известный как закон о спецконфискации) тогда поддержали 228 народных депутатов. Во втором чтении закон принят не был. Согласно законопроекту, направление в доход государства средств до приговора суда осуществляется, если подозреваемый находится в розыске более шести месяцев.

В начале сентября Кабинет министров утвердил свой законопроект о спецконфискации активов, полученных преступным путем, в досудебном порядке и направил его на рассмотрение в Верховную Раду.