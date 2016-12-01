НАПК получило задание от Банковой вручить протокол Лещенко - источник

Своими действиями НАПК косвенно подтверждает то, что на Банковой ставятся задачи, которые агентство реализовывает.

Своими действиями НАПК косвенно подтвердил информацию о том, что его члены получают задачи на Банковой НАПК / Facebook

О том, что один из первых протоколов НАПК вручит народному депутату от БПП Сергею Лещенко, ZN.UA знало еще в ноябре.

Как в начале ноября ZN.UA сообщил источник в администрации президента, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий бывает на Банковой регулярно, встречаясь с заместителем главы АП Алексеем Филатовым и другими чиновниками АП. По информации источника, Радецкий получил задание составить протокол на Сергея Лещенко касательно покупки квартиры в центре Киева. Журналист ZN.UA пытался связаться с г-ном Радецким для получения ответов на этот и другие, не менее важные вопросы. Однако чиновник хранил молчание.

По этому поводу 10 ноября ZN.UA в интервью задало вопрос члену НАПК Руслану Рябошапке. Однако Рябошапка заверил, что не может говорить о протоколе относительно Лещенко, поскольку на тот момент еще не было "порядка полной проверки деклараций", который следует утвердить.

Фрагмент интервью ZN.UA с членом НАПК Русланом Рябошапкой ZN.UA

Однако, 1 декабря НАПК вручил свой протокол Сергею Лещенко. Таким образом, своими действиями НАПК косвенно подтвердил информацию о том, что его члены получают задачи на Банковой.

Напомним, по итогам первого этапа е-декларирования общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

Информационное агентство Reuters подсчитало, что, согласно декларациям, 24 члена украинского правительства вместе владеют 7 миллионами долларов только наличными. А декларации двух братьев из фракции Петра Порошенко – Богдана и Ярослава Дубневичей - свидетельствует, что они вместе владеют 26 миллионами долларов, и это тоже лишь кэш.

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать большие большие риски использования властью его результатов в политической борьбе с неугодными. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".