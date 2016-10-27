НАПК не будет продлевать сроки е-декларирования

Крайний срок подачи деклараций истекает 30 октября.

Для подачи деклараций осталось 4 дня obozrevatel.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет продлевать сроки электронного декларирования , несмотря на технические проблемы системы, заявила на заседании НАПК глава агентства Наталья Корчак, сообщает " Европейская правда ".

Крайний срок, как и было установлено ранее, истекает 30 октября.

"Для завершения подачи декларации остались 4 дня и 4 ночи", - сказала Корчак.

В то же время, заместитель НАПК Руслан Радецкий отметил, что в агентство поступает "большое количество жалоб" о ненадлежащем функционировании реестра электронных деклараций, однако оно не является ответственным за возникновение технических проблем.

"Большая проблема с ЭЦП (электронная цифровая подпись – ред.) . Не по нашей вине, а по вине субъектов декларирования, которые халатно отнеслись к получению ЕЦП", - подчеркнул он.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников и политиков, включая президента и народных депутатов, обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".