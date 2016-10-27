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НАПК не будет продлевать сроки е-декларирования

27 октября в 10:53

Крайний срок подачи деклараций истекает 30 октября.

Е-декларация
Для подачи деклараций осталось 4 дня
obozrevatel.com
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет продлевать сроки электронного декларирования, несмотря на технические проблемы системы, заявила на заседании НАПК глава агентства Наталья Корчак, сообщает "Европейская правда".

Крайний срок, как и было установлено ранее, истекает 30 октября.

"Для завершения подачи декларации остались 4 дня и 4 ночи", - сказала Корчак.

В то же время, заместитель НАПК Руслан Радецкий отметил, что в агентство поступает "большое количество жалоб" о ненадлежащем функционировании реестра электронных деклараций, однако оно не является ответственным за возникновение технических проблем.

"Большая проблема с ЭЦП (электронная цифровая подпись – ред.) . Не по нашей вине, а по вине субъектов декларирования, которые халатно отнеслись к получению ЕЦП", - подчеркнул он.

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Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников и политиков, включая президента и народных депутатов, обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Европейская правда
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