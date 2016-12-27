Нацполиция расследует возможную фальсификацию конкурса на главу Николаевской ОГА

Расследование начато согласно постановления Печерского суда от 24 ноября.

Нациполиция расследует конкурс на должность председателя Николаевской ОГА, где победил депутат от БПП Савченко Алексей Савченко/Youtube

Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование по факту несанкционированного вмешательства Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в работу системы тестирования кандидатов на должность председателя Николаевской ОГА.

Как говорится в ответе Нацполиции на запрос "Центра противодействия коррупции", расследование начато согласно постановления Печерского райсуда Киева от 24 ноября.

Ранее сообщалось, что следственная судья Печерского районного суда удовлетворила жалобу юристов "Центра противодействия коррупции" и суд обязал Национальную полицию Украины начать досудебное расследование фактов относительно прохождения конкурса на должность председателя Николаевской областной госадминистрации Алексеем Савченко, и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

После обнародования фактов, которые могут указывать на фальсификацию результатов конкурса, ГПК обратилась с заявлением в Нацполицию о незаконном вмешательстве в работу компьютерной системы во время сдачи тестов для определения победителя конкурса на должность председателя Николаевской ОГА.

Во время электронного тестирования Савченко дал 34 правильных ответа на 40 вопросов за шесть минут и четыре секунды, в среднем прочитывая задания, четыре варианта ответов и выбирая правильный вариант за девять секунд. Ближайшему конкуренту Савченко на должность главы Николаевской ОГА Артему Ващиленко для выполнения задания понадобилось 32 минуты.

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации. В Верховной Раде Савченко является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета.