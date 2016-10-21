Глава Николаевской ОГА сделал десятки орфографических ошибок при прохождении конкурса

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Члены комиссии по госслужбе не обратили внимания на ошибки в презентации.

Во время тестирования Савченко дал 34 правильных ответа на 40 вопросов за шесть минут и четыре секунды

В конкурсной работе председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко присутствуют многочисленные опечатки и несоответствия в падежах.

"Сначала я начал писать ручкой, да. А потом мне сказали, что ручкой не примут. И мне надо было быстро это напечатать. И я уже не, ну понимая, то, что надо что-то сдавать, да, а то, что я написал не примут, то я уже, как оно там было, не смотрел", - сказал Савченко программе "Схемы".

Журналисты программы отмечают, что конкурсное задание демонстрировалось на экране, но члены Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы не обратили внимания на ошибки в презентации.

Во время тестирования Савченко дал 34 правильных ответа на 40 вопросов за шесть минут и четыре секунды, в среднем прочитывая задание, четыре варианта ответов и выбирая верный вариант за девять секунд.

Ближайшему конкуренту Савченко на пост главы Николаевской ОГА Артему Ващиленку для выполнения задания потребовалось 32 минуты.

Свободное владение украинским языком – необходимое требование для главы областной государственной администрации, должность которого принадлежит к государственной службе категории А.

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации.

Алексей Савченко является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам бюджета. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко".

Предыдущий глава Николаевской области Вадим Мериков вынужден был покинуть должность из-за коррупционного скандала, к которому причастны высшие чиновники Николаевской ОГА.