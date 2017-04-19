НАБУ получило ответы на международные запросы по делу Мартыненко

Сытник и Холодницкий обсудили документы, полученные от зарубежных правоохранительных органов.

Сытник не сообщил о содержании полученных документов о Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Зарубежные следственные органы ответили на запросы Национального антикоррупционного бюро в рамках международно-правовой помощи по делу экс-депутата от "Народного фронта"

Директор НАБУ Артеме Сытник в эфире "5 канала", отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал: "В основном, да".

Вместе с тем он не стал уточнять содержание этих документов, отметив, что обсудил их с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

"Мы договорились публично пока ничего по этому делу не говорить", – пояснил директор НАБУ.

Сытник также высказал точку зрения, что ситуация с этим делом напоминает ему расследование в отношении отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова, "когда основная защита осуществляется в соцсетях, обливаются грязью детективы и прокуроры". Руководитель НАБУ также напомнил о выигранной у адвокатов Мартыненко апелляции.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко обнародовал документы, подтверждающие наличие уголовного дела против Мартыненко. В материалах содержалась информация о том, что Швейцария посылала запрос на имя главы ГПУ по поводу расследования уголовного дела против Мартыненко. В документах идет речь о том, что Мартыненко инкриминируют две статьи – отмывание денег и получение взятки. "Тут указана вся фабула дела о том, что Brаdcrest заключала договор со Skoda (чешский завод Skoda – ред.) о том, что будет получать комиссию за все договора с украинским "Энергоатомом", - рассказал Лещенко.

11 января Соломенский суд Киева обязал НАБУ рассмотреть ходатайство защиты Мартыненко о закрытии производства против него, и вынести решение по этому поводу в течение 10 дней. В свою очередь, в НАБУ сообщили о том, что расследование дела в отношении Мартыненко продолжится.

30 марта директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс- народного депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.